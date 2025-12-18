¡Hay dolor! Despiden con honores al capitán Isaza, caído cumpliendo su deber

Hoy se realizan las honras fúnebres del capitán (póstumo) José Isaza Melo, quien perdió la vida en cumplimiento del deber el pasado 12 de diciembre, en el corregimiento de Caimitillo.



En la ceremonia de despedida estuvo presente el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien acompañó a la familia policial.

El acto solemne se realizó en la sede de la Policía Nacional, donde el mandatario expresó su pésame a los padres del oficial, José Isaza y Mireya Melo, y reconoció los 25 años de servicio del capitán, descrito como un funcionario comprometido con la seguridad del país.

Durante la ceremonia, se colocaron ofrendas florales frente al monumento en su honor y el féretro fue cubierto con la bandera nacional, en señal de respeto y reconocimiento a su entrega.

Al homenaje asistieron el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, altos mandos de los estamentos de seguridad, reservistas e invitados especiales. Las autoridades reiteraron su solidaridad y respaldo a la familia del capitán Isaza.

Como parte del protocolo, se realizaron disparos de salva, el Toque de Silencio y la Banda de Música de la Policía Nacional interpretó la pieza “Homenaje a los Caídos”, dedicada a los uniformados que han dado su vida en servicio.

De acuerdo con cifras oficiales, 197 unidades de la Policía Nacional han fallecido en cumplimiento del deber desde 1990.