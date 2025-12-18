Lo acribillan frente a parada de buses en Nuevo Chagres

Un hombre fue asesinado a tiros anoche en Nuevo Chagres, frente a la parada de buses cercana a la subestación del Bloque de Búsqueda.

La víctima fue identificada como Armando Ariel Contreras Corro, de 28 años. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p.m.,

Los residentes del área tras escuchar las detonaciones y salir de sus viviendas encontraron el cuerpo tirado boca abajo sobre el pavimento, sin signos vitales. Según versiones de la comunidad, varios sujetos le dispararon y huyeron del área.

El caso fue coordinado con el Ministerio Público para los trámites correspondientes.

El occiso tenía antecedentes por decomiso de sustancias ilícitas en 2022 y 2024.