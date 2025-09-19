Sucesos - 19/9/25 - 12:00 AM

Le dieron piso en Alto de los Lagos

Por: Diomedes Sánchez S. -

Un hombre fue asesinado de varios disparos la tarde del jueves en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

La información preliminar señala que este homicidio fue producto de una intensa balacera en los predios de la multifamiliar L-135.

Sin embargo, existe una segunda versión que indica que los pistoleros llegaron a donde estaba esta persona y procedieron a realizarse los disparos.

Funcionarios del Ministerio Público llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación que comprende la recolección de evidencias, pruebas e indicios.

En el lugar se aglomeraron las personas alrededor del cuerpo, al cual le colocaron una sábana.

En Colón, van más de 80 asesinatos este 2025.

Te puede interesar

Duro revés al narco: Incautan 111 paquetes de droga en el país

Duro revés al narco: Incautan 111 paquetes de droga en el país

 Septiembre 19, 2025
Adulto mayor Intentó cruzar la calle y murió atropellado en Bocas

Adulto mayor Intentó cruzar la calle y murió atropellado en Bocas

Septiembre 19, 2025
Le dieron piso en Alto de los Lagos

Le dieron piso en Alto de los Lagos

 Septiembre 19, 2025
¡Tiroteo en Alto de Los Lagos deja un muerto en Colón!

¡Tiroteo en Alto de Los Lagos deja un muerto en Colón!

 Septiembre 18, 2025
Violador de niña de 12 años es condenado a 15 años de prisión

Violador de niña de 12 años es condenado a 15 años de prisión

 Septiembre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?