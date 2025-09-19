Le dieron piso en Alto de los Lagos

Un hombre fue asesinado de varios disparos la tarde del jueves en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

La información preliminar señala que este homicidio fue producto de una intensa balacera en los predios de la multifamiliar L-135.

Sin embargo, existe una segunda versión que indica que los pistoleros llegaron a donde estaba esta persona y procedieron a realizarse los disparos.

Funcionarios del Ministerio Público llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación que comprende la recolección de evidencias, pruebas e indicios.

En el lugar se aglomeraron las personas alrededor del cuerpo, al cual le colocaron una sábana.

En Colón, van más de 80 asesinatos este 2025.