Lo encontraron en chancletas: Aprehenden a sospechoso de homicidio

Panamá- Vistiendo un jean cortado a la altura de las rodillas y un suéter blanco con diseño, con chancletas negras, fue aprehendido este lunes en el sector de Villa Luzmila, Colón, un hombre sospechoso de haber participado en el homicidio de Julio Cedeño (38 años).

El sujeto, de contextura gruesa, es solicitado por la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la Región de Colón y Guna Yala, mediante orden de captura por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso.

Fue el pasado 5 de marzo que Cedeño, de 37 años, fue asesinado mientras se encontraba en los estacionamientos de una empresa de aceite industrial que opera en la entrada de la comunidad de El Giral, en el corregimiento de Buena Vista, ubicada a orillas de la carretera Panamá-Colón.

El día del crimen, un vehículo con varios individuos llegó al lugar, llamaron a Cedeño y, cuando este se acercó, le dispararon, cayendo muerto en el estacionamiento de la empresa en la que laboraba. Una vez cometido el crimen, los sicarios escaparon del área.