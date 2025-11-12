¿Lo Ha Visto? Emiten llamado urgente para localizar desaparecido en Tinajitas

Panamá- El señor Florentino Murillo, de 64 años, desapareció el pasado 10 de noviembre en Tinajitas, Torrijos Carter, corregimiento de Omar Torrijos, donde reside, por lo cual sus familiares interpusieron la denuncia ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Cuando fue visto por última vez, el señor Murillo, quien padece demencia senil, vestía un suéter color azul oscuro con letras blancas y rosadas, un pantalón negro largo estilo buzo, un gorro amarillo con estrellas y letras amarillas que dicen “Packer”, además llevaba puestas unas chancletas estilo Crocs de color azul fluorescente.

Don Florentino es de tez clara, contextura delgada, mide 1.70 metros de estatura, tiene un tatuaje en forma de cruz en su pecho del lado izquierdo y cicatrices en sus brazos. Su cabello es corto de color negro y los ojos oscuros.

Si usted lo ve, por favor notifíquelo vía telefónica al 507-3312 / 507-3345 de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito, al 524-2520 / 512-2511 de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) o al 511-9339 de la Dirección de Inteligencia Judicial.



