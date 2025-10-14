Sucesos - 14/10/25 - 03:48 PM

Lo mandan para la chirola por disparar contra agentes aduaneros

Durante la audiencia la Fiscalía también logró que se le legalizara la aprehensión del sospechoso y que se le aplicara la detención provisional.

 

Por: Redacción Web -

Panamá - A un hombre que el pasado 10 de octubre disparó contra la caseta No. 6 del corredor de la Zona Libre de Colón (ZLC), donde se ubica el personal de la Autoridad de Aduanas de Panamá, le fue imputado un cargo por tentativa de homicidio

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, la Fiscalía de Homicidios y Femicidios también logró que se le legalizara la aprehensión del sospechoso y que se le aplicara la medida cautelar más severa: la detención provisional

Los hechos se remontan a la tarde del 10 de octubre, cuando el ahora imputado intentó sacar ilegalmente cuatro cajas de cerveza de la Zona Libre, pero funcionarios de Aduanas le retuvieron la mercancía. 

Aparentemente, molesto, el hombre regresó la noche de ese mismo día y disparó contra la caseta. Aunque varios impactos de bala dañaron las ventanas, ninguno de los oficiales resultó herido.

 

 

