Los querían mandar a visitar a San Pedro, pero sobrevivieron

Panamá- Dos hombres casi le hacen la visita a San Pedro, luego de que fueran baleados en circunstancias distintas mientras se encontraban en Río Abajo y Río Hato.

El caso más reciente se reportó a eso de las 9:00 p.m. de ayer, afuera de un supermercado ubicado en el sector de Bique, en Río Hato (Coclé). Allí, un joven de 23 años fue baleado en la rodilla izquierda, según dijo, por un menor de edad que iba en un caballo, el cual se le acercó y le disparó sin provocación alguna. Malherido, el baleado fue trasladado al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, donde fue atendido. Pese a ser la víctima, se verificaron sus antecedentes, los cuales reflejan que fue aprehendido dos veces en el año 2023 durante allanamientos y solicitado ese mismo año con boleta de captura por delitos no especificados.

En tanto, a eso de las 3:00 de la madrugada, Alonso Johnson (41 años) ingresó al cuarto de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel con un balazo en el abdomen y un rozón, luego de ser atacado mientras se encontraba en la Calle 13, Río Abajo.

Sobre Johnson pesa una boleta de captura del 2025 por el delito de pandillerismo y por otros delitos emitidas por la zona policial de San Francisco.



