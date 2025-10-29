Madrugan a cabecilla de banda criminal que opera en Antón

Panamá- Alias "Bebé", cabecilla de una peligrosa banda criminal que opera en el distrito de Antón, corregimiento de Río Hato en la provincia de Coclé, fue aprehendido esta madrugada durante la operación 'Seiton'.

Junto con este sujeto, también fueron aprehendidos otros 10 presuntos miembros de esta pandilla autodenominada 'Tropa BB' o 'Grupo BB'.

Durante el operativo, efectuado por la Policía Nacional y la Fiscalía Superior Antipandillas, se realizaron 28 diligencias de allanamiento en las comunidades de Bique, La Frontera, La Loma, Barrio Lindo y Canta Rana.

Las investigaciones preliminares que motivaron este megaoperativo establecieron que a los miembros de esta pandilla se les atribuye la comisión de varios delitos graves como homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, tráfico de drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Al concluir las diligencias, los indicios recolectados y los detenidos fueron conducidos y puestos a órdenes de la Fiscalía Superior Antipandillas para el inicio de la judicialización del caso.