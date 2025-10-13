Mandan a prisión al hombre que mató a su ex en parque de Pocrí

Un juez de un Tribunal de Garantías decretó la detención provisional de Olivares Vladimir, de 25 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio de la joven universitaria de 21 años, Selinda Córdoba

El crimen ocurrió en el parque de Pocrí, Coclé, donde la víctima fue atacada brutalmente con arma blanca. Durante la audiencia, la Fiscalía de Homicidios y Femicidios formalizó hoy los cargos por feminicidio y violencia de género, solicitando la medida cautelar más severa.

Según el Ministerio Público, la detención se cumplirá en la provincia de Coclé, conforme establece la ley, por tratarse del distrito donde se lleva adelante el proceso penal.

La pena por el delito de feminicidio en Panamá va de 25 a 30 años de prisión, mientras que los delitos de violencia de género pueden alcanzar hasta 5 años de cárcel.

El Ministerio Público cuenta ahora con un plazo de seis meses de investigación para fortalecer las pruebas que sustentan la acusación.

