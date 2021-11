¿Mandan a prisión a un joven inocente en Bocas? Familiares piden ayuda

Un joven fue enviado a prisión por un crimen que no cometió, ya que hay testigos y pruebas que demuestran que este se encontraba participando en un partido de fútbol el día y a la hora en que se registró el hecho de sangre, en la provincia de Bocas del Toro.

Este es el planteamiento de familiares y conocidos del joven Antonio Guerra, quienes se manifestaron la tarde del jueves, frente a la Fiscalía de Changuinola para exigir al Ministerio Público que haga su trabajo e investigue a fondo, quién o quiénes, están involucrados en el homicidio.



Detención rápida

Los hechos ocurrieron la noche del 16 de noviembre, cuando delincuentes mataron a un hombre de origen asiático durante un robo en un local comercial, ubicado en el cuadrante Villa Verde de Changuinola, en la provincia.

Guerra fue detenido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial, el miércoles 17 de noviembre, es decir un día después del asesinato. Los familiares indican que el joven fue golpeado y su celular revisado sin una orden judicial.

Tras la detención, Guerra fue llevado ante un juez de garantías el pasado 19 de noviembre, quien decretó la medida cautelar de arresto domiciliario, decisión que fue apelada por la Fiscalía...

Este miércoles 23 de noviembre, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar y decretó detención provisional. Guerra fue enviado al centro penitenciario Deborah, de Bocas del Toro.

El joven de 24 años es el único detenido por el homicidio.



Pruebas y videos

Los familiares del joven aseguran contar con las pruebas y testigos que afirman que Guerra participaba de un partido de fútbol al momento en que se registró este homicidio.

El lugar donde se realizaba el partido está ubicado a unas 5 millas de distancia del cuadrante Villa Verde de Changuinola, escenario del crimen. Jugaba fútbol y una decena de testigos presenciaban el partido, según indican los familiares.

"Hay videos, fotos y testigos que afirman haber estado con el joven el día y la hora del asesinato, y aún así la Fiscalía lo manda 6 meses a la cárcel mientras dure la investigación. Todo es por la presión" de encontrar un culpable. Están mandando a prisión a un inocente", indican algunos de los presentes en la protesta.

"No es justo condenar a una persona solo por su apariencia. Más de 30 personas confirman su presencia en un juego de fútbol, se han presentado videos, fotografías, y testigos que dan fe de que no está vinculado a este hecho", reiteran.

Para los familiares de este joven, la decisión de enviar a Guerra a prisión es producto de la presión para que se encuentre un culpable de este crimen, que tocó a un miembro de la comunidad china de la provincia.





El cabello

Según la esposa de Guerra, la Fiscalía suspuestamente detuvo al joven porque uno de los delincuentes que participó del asalto y homicidio, tenía el cabello de la misma tonalidad que el imputado. Además indicó que el abogado de oficio no presentó las pruebas a tiempo.

"Solicitamos que el Ministerio Público juegue el rol que le compete, realice una investigación profunda y no busquen un chivo expiatorio para quedar bien con la familia del joven que falleció", indicó Luris Pimentel, esposa de Guerra.

"Una misma persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Los jugadores son testigos de que Guerra participaba del partido, mientras que el árbitro, quien posee un carnet de la FIFA, tiene la alineación del juego y prueba de que el imputado participaba", agregó.



Bocas y Colón

En Bocas del Toro recuerdan en caso de Miguel Ángel Almanza, un joven que fue detenido e imputado por el múltiple homicidio de siete jóvenes colonenses en el sector boscoso de Espinar, provincia de Colón. El joven resultó ser inocente.

Ese pasaje amargo que vivieron los familiares de Almanza lo viven hoy, los pariente de Guerra, quien exigen que las autoridades hagan su trabajo y que los verdaderos asesinos sean enviados a prisión.