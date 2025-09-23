Sucesos - 23/9/25 - 12:00 AM

Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio

Por: Crítica -

Entre enero de 2023 al 15 de septiembre de 2025 se registraron más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, con más de 22 mil presuntas víctimas en todo el país.

Según las datos estadísticos de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), las provincias que más denuncias registraron son: Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé, es por ello que este 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual, la entidad reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, quienes son las principales víctimas de esta grave forma de violencia.

Luis Gómez Rudy, Procurador General de la Nación y presidente de Conapredes, destaca que la protección de la niñez y la juventud frente a la explotación sexual constituye una prioridad nacional, e hizo un llamado a redoblar los esfuerzos de prevención y denuncia.

En Panamá, los entornos digitales sin supervisión y el uso inadecuado de redes sociales han incrementado los riesgos para niños, niñas y adolescentes, facilitando el contacto y manipulación por parte de explotadores sexuales que se aprovechan del anonimato y la facilidad de conexión que ofrecen estas plataformas.

Te puede interesar

Exasesor de Pandeportes cae por peculado de más de $107 mil!

Exasesor de Pandeportes cae por peculado de más de $107 mil!

 Septiembre 22, 2025
Incendio consume local de llantas en la vía Panamá-Colón

Incendio consume local de llantas en la vía Panamá-Colón

 Septiembre 22, 2025
Trifulca en Veracruz. Se agarran a golpes afuera de un local

Trifulca en Veracruz. Se agarran a golpes afuera de un local

Septiembre 22, 2025
Para la chirola agente del Senan involucrado en colisión fatal

Para la chirola agente del Senan involucrado en colisión fatal

 Septiembre 22, 2025
Sicarios atacan a tiros a hombre en Aguadulce; está grave

Sicarios atacan a tiros a hombre en Aguadulce; está grave

 Septiembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré