Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio

Entre enero de 2023 al 15 de septiembre de 2025 se registraron más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, con más de 22 mil presuntas víctimas en todo el país.

Según las datos estadísticos de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), las provincias que más denuncias registraron son: Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé, es por ello que este 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual, la entidad reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, quienes son las principales víctimas de esta grave forma de violencia.

Luis Gómez Rudy, Procurador General de la Nación y presidente de Conapredes, destaca que la protección de la niñez y la juventud frente a la explotación sexual constituye una prioridad nacional, e hizo un llamado a redoblar los esfuerzos de prevención y denuncia.

En Panamá, los entornos digitales sin supervisión y el uso inadecuado de redes sociales han incrementado los riesgos para niños, niñas y adolescentes, facilitando el contacto y manipulación por parte de explotadores sexuales que se aprovechan del anonimato y la facilidad de conexión que ofrecen estas plataformas.