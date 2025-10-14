Sucesos - 14/10/25 - 06:04 PM

Más de 2,300 accidentes de tránsito sacuden al país en 2025

Estas cifras incluyen niños, jóvenes y adultos, evidenciando la magnitud del problema y el alto costo social de la imprudencia vial

 

Por: Redacción / Crítica -

Cifras revelan una escalada de terror en las carreteras: el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) lanzó una alerta roja, confirmando 2.312 emergencias por accidentes de tránsito a nivel nacional en lo que va de año.

Muertos, heridos y una estela de daños millonarios son el saldo de lo que las autoridades califican como una "epidemia de imprudencia".

El Capitán Andrés Espinoza, del Centro de Operaciones del BCBRP, detalló los más comunes:

  • Choques entre vehículos: 1,163 casos (50.3%)
  • Impactos con objetos fijos: 381 casos (16.4%)
  • Vuelcos: 376 casos (16.3%)
  • Atropellos: 169 casos (7%)
  • Colisiones vehículo-motocicleta: 161 casos (7%)
  • Caídas de motocicleta: 56 casos
  • Accidentes por animales: 6 casos

Niños, jóvenes y adultos están en riesgo. La imprudencia vial está dejando un alto costo social que las autoridades llaman urgente detener.

Últimos accidentes que conmocionaron al país:

  • 9 de octubre, Chepo: un autobús se volcó en la vía Panamericana. Cuatro muertos, incluidos dos menores, y más de 40 heridos.
  • 10 de octubre, Capira: choque entre un “diablo rojo” y un “coaster” dejó varios lesionados.
  • 14 de octubre, La Chorrera: colisión entre una mula y un pickup dejó dos muertos.

En todos los casos, BCBRP, SAMER, SUME 911, Policía Nacional y Ministerio Público trabajaron de manera conjunta para rescatar, atender y asegurar las escenas.

El Capitán Espinoza lanzó un mensaje claro a los conductores:

“Cada accidente deja dolor y pérdida en nuestras familias. Conducir con precaución puede salvar vidas”.

El BCBRP insiste en la responsabilidad al volante, reafirmando su compromiso de salvar vidas y reducir riesgos. Las carreteras de Panamá no pueden esperar más prudencia.

 

