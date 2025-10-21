Más de 26 detenidos en Portobelo durante fiesta del Cristo Negro

Panamá- Más de 26 detenciones se han realizado en las últimas 24 horas en el puesto de control de los organismos de seguridad ubicado en la entrada de la comunidad de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, con motivo de la fiesta religiosa del Cristo Negro 2025.

Estas personas, al ser detectadas por el sistema de la Policía Nacional con casos pendientes, fueron puestas a disposición de las autoridades del Ministerio Público para que continúe el proceso de judicialización.

Pese a las advertencias de la presencia de los organismos de seguridad en la zona, muchos feligreses con órdenes pendientes se arriesgaron a ingresar.

De forma paralela, el Ministerio de Salud desarrolló operativos en los locales de interés sanitario, donde se detectaron más de 10 negocios, tanto permanentes como móviles, en incumplimiento de las normas sanitarias.

Por ello, estos establecimientos fueron sancionados de manera inmediata y se les realizará un seguimiento.

Todo esto ocurre en medio de la llegada de los devotos al Cristo Negro de Portobelo, aunque en una cantidad menor a la de otros años, cuando la comunidad solía estar abarrotada. Algunos atribuyen esta menor afluencia a que la fiesta religiosa cae en día de semana.