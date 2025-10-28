Masivo golpe a las pandillas: 21 detenidos en operativo en La Feria

Panamá- Un total de 21 personas han sido detenidas este martes en la comunidad de La Feria (Los Lagos), en el corregimiento de Cristóbal Este, a las afueras de la ciudad de Colón. Los arrestos son el resultado de un operativo antipandillas coordinado por la Fiscalía Antipandillas del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional.

Desde las primeras horas de la mañana, unidades policiales llegaron al lugar para proceder con el allanamiento de varias viviendas y apartamentos en esta zona, catalogada como zona roja debido a la alta incidencia delictiva. En los últimos años, en esta comunidad se han registrado numerosos episodios de violencia, con balaceras y atentados que han dejado un saldo de personas fallecidas y heridas.

Los detenidos eran solicitados por la justicia por su presunta vinculación con actividades de pandillerismo que atentan contra la tranquilidad de los vecinos. Este tipo de acciones de inteligencia y despliegue policial está encaminado a devolver la paz y brindar seguridad a la población colonense.