Menor de 15 años es asesinado mientras se bañaba en el río

Un menor de 15 años fue asesinado mientras se bañaba junto con su hermana en el río en el corregimiento de Las Garzas.



El menor que recibió un balazo en la cara, cerca del ojo, fue trasladado por la Policía Nacional del área hacia el hospital regional de Chepo, pero al llegar los médicos dictaminaron su muerte.



La hermana de la víctima que se encontraba en el punto dijo a las autoridades que unos sujetos armados salieron entre unos herbazales y dispararon a su hermano.



Los familiares del fallecido aseguran que era un joven tranquilo que no se metía con nadie.



Se inician las investigaciones de este homicidio registrado ayer, jueves.

