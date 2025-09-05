Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Un adolescente de 17 años fue condenado a 12 años de prisión mediante un acuerdo de pena, tras ser declarado culpable del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio del guardia de seguridad Gerzon Porfirio González Varela, de 41 años y nacionalidad nicaragüense. Además, se le imputó el cargo de robo agravado.

El hecho ocurrió el 8 de diciembre del año pasado en el minisúper "Carlos Antonio", ubicado en el sector de La Cristal, distrito de Arraiján.



Durante el asalto, el menor, en compañía de otros cuatro sujetos, ingresó al establecimiento y sustrajo dinero en efectivo. En medio del robo, dispararon varias veces contra el guardia, causándole la muerte con un arma de fuego.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que Gerzon, gravemente herido, cayó al suelo y pidió auxilio, un llamado que fue ignorado por los delincuentes, quienes lo dejaron morir en el lugar.

Por este caso, otro de los implicados también ha sido judicializado.