Meten presos a dos por caso Esteban De León; detenido teme por su vida

Un juez de garantías decretó legal la aprehensión, además, se hizo la imputación de cargos y se impuso la detención provisional a los dos sujetos detenidos por la participación en la desaparición del joven Esteban De León.

La audiencia de garantías para ambos sujetos inció a las 11 de la mañana, tras ser capturados ayer sábado.

La madre de Esteban De León estuvo presente en el Sistema Penal Acusotorio (SPA), horas después que lloraran su partida en las honras fúnebres.

Jorge Luis Ferguson Araúz, fiscal de la Procuraduría de la Nación, reveló que la víctima fue contactada, además, que hay más personas involucradas en este crimen.

Ferguson agregó que uno de los detenidos expresó que teme por su vida y se han tomado las medidas en este caso.

Respecto a los resultados de la necropsia para determinar las causas de la muerte, aún no se darán a conocer, debido a que los encargados han pedido un poco más de tiempo para dar a conocer todos los detalles.



La desaparición del joven fue reportada el 1 de noviembre y su cuerpo encontrado el miércoles 5 de noviembre en los alrededores de una iglesia en Pacora.



La familia pide justicia para los que desaparecieron a Esteban y esperan que cumplan el deseo de una madre que no se cansa de repetir: “Mi hijo no merecía morir así”.