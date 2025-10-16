Misterio en el mirador: Hallan hombre muerto en La playita de Escobal

Panamá-El cuerpo de un hombre fue hallado la mañana de este jueves en la comunidad de Escobal Centro, a orillas del Lago Gatún, en el sector de La playita (distrito de Colón), lo que es motivo de investigación por parte de los organismos de seguridad y del Ministerio Público.

De forma extraoficial, se conoció que el cadáver presenta varias heridas producidas presuntamente con arma de fuego, además de hematomas en diversas zonas.

Personal de homicidios de la Fiscalía de Colón y Guna Yala inició este proceso de investigación para esclarecer el hallazgo, en el Mirador de Escobal, donde se encontraba esta persona sin signos vitales.

Al lugar acudieron agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) para preservar la escena del crimen y potenciales evidencias que llevaran a esclarecer los hechos.

Residentes del sector no reconocieron al hombre, por lo que se presume que no vive en el área y que sus asesinos, quizás lo mataron en otra parte y abandonaron el cadáver en la escena.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón, para practicarle la necropsia de ley.