Sucesos - 16/10/25 - 10:14 AM

Misterio en el mirador: Hallan hombre muerto en La playita de Escobal

De forma extraoficial, se conoció que el cadáver presenta varias heridas producidas presuntamente con arma de fuego, además de hematomas en diversas zonas.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá-El cuerpo de un hombre fue hallado la mañana de este jueves en la comunidad de Escobal Centro, a orillas del Lago Gatún, en el sector de La playita (distrito de Colón), lo que es motivo de investigación por parte de los organismos de seguridad y del Ministerio Público.

De forma extraoficial, se conoció que el cadáver presenta varias heridas producidas presuntamente con arma de fuego, además de hematomas en diversas zonas.

Personal de homicidios de la Fiscalía de Colón y Guna Yala inició este proceso de investigación para esclarecer el hallazgo, en el Mirador de Escobal, donde se encontraba esta persona sin signos vitales.

Al lugar acudieron agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) para preservar la escena del crimen y potenciales evidencias que llevaran a esclarecer los hechos.

Residentes del sector no reconocieron al hombre, por lo que se presume que no vive en el área y que sus asesinos, quizás lo mataron en otra parte y abandonaron el cadáver en la escena.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón, para practicarle la necropsia de ley.

Te puede interesar

Misterio en el mirador: Hallan hombre muerto en La playita de Escobal

Misterio en el mirador: Hallan hombre muerto en La playita de Escobal

 Octubre 16, 2025
Golpe al hurto de ganado: 17 allanamientos en Panamá Oeste

Golpe al hurto de ganado: 17 allanamientos en Panamá Oeste

 Octubre 16, 2025
Condenan a 50 años de prisión a hombre que mató niña de 3 años en Colón

Condenan a 50 años de prisión a hombre que mató niña de 3 años en Colón

 Octubre 16, 2025
Explosión en PH Alsacia Towers deja tres heridos, entre ellos un menor

Explosión en PH Alsacia Towers deja tres heridos, entre ellos un menor

 Octubre 16, 2025
Corte concede amparo a Ramón Ashby y suspende su condena de prisión

Corte concede amparo a Ramón Ashby y suspende su condena de prisión

 Octubre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas