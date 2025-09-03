Sucesos - 03/9/25 - 10:59 PM

MP inicia investigación contra Héctor Brands

Por ahora no se conoce el monto de los movimientos ni las entidades involucradas. El caso está en etapa preliminar.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio Público abrió una investigación contra el exdiputado del PRD y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, por presunto peculado y enriquecimiento injustificado.

Las autoridades analizan varias transacciones bancarias realizadas entre 2019 y 2025, cuyo origen y destino todavía no han sido aclarados.

La defensa del exfuncionario anunció que acudirá a la Procuraduría para revisar el expediente.

