MP inicia investigación contra Héctor Brands

El Ministerio Público abrió una investigación contra el exdiputado del PRD y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, por presunto peculado y enriquecimiento injustificado.

Las autoridades analizan varias transacciones bancarias realizadas entre 2019 y 2025, cuyo origen y destino todavía no han sido aclarados.

Por ahora no se conoce el monto de los movimientos ni las entidades involucradas. El caso está en etapa preliminar.

La defensa del exfuncionario anunció que acudirá a la Procuraduría para revisar el expediente.