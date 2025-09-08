Muere calcinado tras brutal colisión en Coclé

Panamá- Dos personas murieron entre la noche del domingo y la madrugada de hoy, producto de accidentes de tránsito distintos ocurridos en la provincia de Coclé. Hechos que además dejaron a otras personas heridas.

El caso más reciente se reportó en horas de la madrugada de hoy sobre el puente del río Sagreja, ubicado en el corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé. Allí, dos vehículos colisionaron de frente. Producto del brutal impacto, uno de los ocupantes de uno de los carros murió, mientras que otros siete resultaron heridos —dos de ellos de gravedad—.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Coclé, ya que uno de los vehículos —un sedán de color azul— estalló en llamas. La víctima fatal en este hecho quedó atrapada dentro del vehículo en llamas y murió calcinada.

Las autoridades investigan si la falta de iluminación, el exceso de velocidad o la ingesta de bebidas alcohólicas están relacionadas con este trágico hecho de tránsito.

En tanto, los heridos fueron estabilizados por paramédicos de los "camisas rojas" y trasladados al Hospital Aquilino Tejeira, de Penonomé, y al Rafael Estévez de Aguadulce.

Por otra parte, un adulto mayor murió luego de ser atropellado en la vía Panamericana, a la altura de Río Hato, distrito de Antón. El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo.



