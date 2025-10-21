Sucesos - 21/10/25 - 11:29 AM

Muerte de adulta mayor en Pan de Azúcar revela peligro en la vía Transístmica

La señora Francisca cruzaba la vía Transístmica a la altura de Pan de Azúcar, cuando ocurrió lo impensable: fue atropellada y murió en el lugar.

 

Por: Redacción Web -

Panamá — "¡Adiós Francisca! Que el señor te tenga en su gloria. ¡Descansa en Paz!", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales tras la muerte de esta adulta mayor que se dedicaba a la venta ambulante en el área de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.

Ayer, pasadas las 7:00 de la noche, la señora Francisca cruzaba la vía Transístmica, también conocida como Avenida Simón Bolívar, a la altura de Pan de Azúcar, por la línea de seguridad, tras salir de la iglesia, cuando ocurrió lo impensable: fue atropellada y murió en el lugar.

Según testigos, el conductor de una motocicleta se detuvo para darle paso, encendió las luces intermitentes, pero el panel que venía detrás iba a una velocidad que no le permitió esquivarla a tiempo, la atropelló y terminó chocando contra una de las pilastras del Metro de Panamá que se ubica en el medio de la vía.

El panel impactó con tanta fuerza a la señora —quien usaba una andadera para desplazarse, ya que padecía de problemas de movilidad—, falleció de forma instantánea.

Un sombrero, una mochila, un cartucho blanco y la andadera que llevaba quedaron a pocos metros de su cuerpo.

Residentes de Pan de Azúcar, al enterarse de lo ocurrido, se aglomeraron en el lugar, pues no podían creer que una señora tan conocida, humilde, luchadora, amable y muy querida perdiera la vida cruzando la vía justo por el cruce peatonal.

Aseguran que a ese punto de la vía le hace falta iluminación: "UNA LUMINARIA HUBIERA HECHO LA DIFERENCIA! LA EXIGIMOS". De igual forma, conductores indican que "quienes transitamos por la vía Transístmica sabemos que las columnas del metro generan puntos ciegos".

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y de Accidentología del Ministerio Público se presentaron a la escena.

Quienes conocieron a la señora Francisca esperan que al conductor se le haya practicado la prueba de alcoholemia para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

