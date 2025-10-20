Sucesos - 20/10/25 - 10:33 AM

Muerte trágica bajo el puente en la Avenida de Los Mártires

La información preliminar detalla que alrededor de las 4:00 de la madrugada de hoy, la víctima se lanzó desde el puente vehicular que se ubica en la Avenida de Los Mártires.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Una investigación de oficio inició este lunes el Ministerio Público para establecer qué pasó con exactitud debajo del puente vehicular ubicado próximo a la plaza 5 de Mayo, donde una persona falleció en medio de un hecho confuso.

La información preliminar detalla que alrededor de las 4:00 de la madrugada de hoy, la víctima, que aparentemente es una mujer, se lanzó desde el puente vehicular que se ubica en la Avenida de Los Mártires, cerca del acceso hacia la Avenida 3 de Noviembre.

Lamentablemente, cuando la persona cayó, pasaba un vehículo que la impactó con tanta fuerza que murió de forma instantánea en la escena.

Este hecho causó un enorme tranque vehicular desde muy temprano, lo que generó malestar entre los conductores que a esa hora circulaban por esa importante vía, sobre todo porque habían pasado varias horas tras el suceso y el cadáver aún no había sido levantado.

