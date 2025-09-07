Muertos en Tocumen y Pedregal

Panamá- Dos hombres fallecieron en centros médicos distintos, luego de ser atacados a tiros ayer sábado, mientras se encontraban en los corregimientos de Tocumen y Pedregal.

En el primero de los casos, un hombre —cuya identidad se desconoce por el momento— murió en el Hospital Santo Tomás al filo de la medianoche del sábado, luego de luchar durante varias horas, tras ser baleado mientras se encontraba dentro de un minisúper ubicado en el sector conocido como La Morelos (Tocumen).

Se informó que la noche del viernes el sicario llegó al comercio en un vehículo, se bajó, ingresó y, sin mediar palabra, le disparó directamente a la víctima en la cabeza, lo cual le causó la muerte casi un día después del ataque armado.

Por otra parte, el nicaragüense Yalvier Chamorro (24 años) murió en el cuarto de urgencias de la Policlínica J.J. Vallarino de Juan Díaz, tras ser baleado desde un vehículo en marcha a eso de las 1:35 de la madrugada del sábado, cerca de una cancha de fútbol ubicada en la barriada Alto de Villalobos en Pedregal.

Las balas alcanzaron al extranjero en el tórax (2), el abdomen (2), el brazo derecho (2) y la pierna izquierda (2).

Ambos casos son investigados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en conjunto con la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana. Por el momento, se desconoce el móvil de estos dos asesinatos y la identidad de los sicarios.



