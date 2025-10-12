Sucesos - 12/10/25 - 12:09 PM

Mujer es acuchillada salvajemente en el parque de Pocrí; murió

La escena causó gran conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar, algunas de las cuales acababan de salir de la misa en la iglesia Virgen del Carmen, ubicada frente al parque.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Lo que debía ser una tranquila mañana de domingo se convirtió en un baño de sangre cuando una mujer fue atacada por un hombre con un arma blanca en pleno parque de Pocrí, ubicado en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

Los gritos de la víctima y de los testigos se escucharon en todo el parque, mientras el agresor le propinaba múltiples puñaladas. Alertadas sobre el suceso, unidades de la Policía Nacional se presentaron de inmediato en el lugar.

Malherida, la mujer, cuya identidad se desconoce por el momento, fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Rafael Estévez en Aguadulce, pero lamentablemente falleció.

Respecto al atacante, la Policía Nacional logró su captura y fue conducido para el inicio de la judicialización del caso.

Aunque por el momento se conoce el móvil del ataque, se presumen que es de índole pasional.
 

