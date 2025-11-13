Mujer es hallada muerta en San Carlos

Panamá- El cadáver de una mujer, cuya identidad no fue revelada, fue hallado la mañana del jueves en un área de servidumbre pública de la calle Cuatro de Noviembre, en el corregimiento de San Carlos cabecera, provincia de Panamá Oeste.

La víctima vestía pantalón largo negro, suéter blanco y calzados negros, y presentaba signos evidentes de violencia. El lugar del hallazgo se encontraba a unos 200 metros de la casa de sus familiares, según confirmaron las autoridades, lugar del que había salido para sacar una cita médica.

Familiares de la mujer, de aproximadamente 40 años y dedicada a la confección de artesanías, indicaron que residía en el corregimiento de El Espino, distrito de San Carlos.

Funcionarios del Ministerio Público verificaban si alguna de las residencias del sector contaba con cámaras de video-vigilancia de las que se pudiera obtener información, aunque la mayoría son casas de playa.



