Mujer muere tras colisión entre bicicleta y motocicleta

Panamá- Una colisión entre una bicicleta y una motocicleta dejó como saldo una mujer muerta. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. de anoche en la vía principal de la comunidad de Sigua, ubicada en el corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado (Barú, Chiriquí).

La víctima fatal fue identificada como Juanita Tugrí. Ella se transportaba en una bicicleta que fue impactada por una motocicleta conducida por un individuo identificado como N. R. Rivera.

Luego de escuchar el estruendo del accidente de tránsito, residentes de Sigua salieron de sus casas. Rápidamente corrieron hacia Juanita para brindarle los primeros auxilios, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que la mujer no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, sobre la víctima solo ha trascendido que residía en Finca Corozo.

El conductor de la motocicleta quedó a órdenes del Ministerio Público para el inicio del proceso por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio culposo.