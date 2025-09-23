Sucesos - 23/9/25 - 01:07 PM

Mujer muere tras colisión entre bicicleta y motocicleta

La víctima se transportaba en una bicicleta que fue impactada por una motocicleta.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una colisión entre una bicicleta y una motocicleta dejó como saldo una mujer muerta. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. de anoche en la vía principal de la comunidad de Sigua, ubicada en el corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado (Barú, Chiriquí).

La víctima fatal fue identificada como Juanita Tugrí. Ella se transportaba en una bicicleta que fue impactada por una motocicleta conducida por un individuo identificado como N. R. Rivera.

Luego de escuchar el estruendo del accidente de tránsito, residentes de Sigua salieron de sus casas. Rápidamente corrieron hacia Juanita para brindarle los primeros auxilios, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que la mujer no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, sobre la víctima solo ha trascendido que residía en Finca Corozo.

El conductor de la motocicleta quedó a órdenes del Ministerio Público para el inicio del proceso por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio culposo.

Te puede interesar

Mujer muere tras colisión entre bicicleta y motocicleta

Mujer muere tras colisión entre bicicleta y motocicleta

 Septiembre 23, 2025
Recuperan vehículo utilizado para cometer crimen en Aguadulce

Recuperan vehículo utilizado para cometer crimen en Aguadulce

 Septiembre 23, 2025
Tras 19 horas: Hombre muere luego de ser baleado en San Pedro #2

Tras 19 horas: Hombre muere luego de ser baleado en San Pedro #2

 Septiembre 23, 2025
Ladrones huyen con computadoras y $2 mil, tras amordazar celador

Ladrones huyen con computadoras y $2 mil, tras amordazar celador

 Septiembre 23, 2025
Madre escucha los disparos que acaban con la vida de su hijo

Madre escucha los disparos que acaban con la vida de su hijo

 Septiembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas