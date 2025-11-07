Necropsia: Cuerpo de Esteban no tenía heridas de bala

La necropsia realizada al joven Esteban De León, hallado muerto el miércoles en el patio de la iglesia Virgen del Carmen, en Las Paredes, confirmó que su cuerpo no presentaba heridas de bala.



Tras la revelación de lo resultados se despeja una de las dudas más grandes sobre las circunstancias de su muerte.

Mañana, familiares y vecinos se reunirán para despedirlo en la parroquia El Espíritu Santo, en la 24 de Diciembre, cerca del IPT Jeptha B. Duncan, desde las 9:00 a.m.

Allí rendirán homenaje a su vida y exigirán justicia por este crimen que ha sacudido a toda la comunidad.

El cuerpo de Esteban fue encontrado envuelto en plástico, a unos 200 metros de donde había quedado estacionada su camioneta negra, que más tarde apareció calcinada en el área de Malengue, en Pacora. El Ministerio Público mantiene bajo investigación a un sospechoso con orden de conducción y a cinco personas más por su posible vínculo con el asesinato.

La familia y vecinos hacen un llamado urgente a detener la violencia que sigue arrebatando vidas inocentes en los barrios, y esperan que este acto de despedida sirva tanto para recordar a Esteban como para garantizar seguridad y justicia en la comunidad.