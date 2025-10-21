Necropsia: joven murió por neumonía y falla multiorgánica, no por violencia

Panamá. El Ministerio Público informó los resultados de la necropsia practicada a la joven Yamileth Santamaría, de 25 años., cuyo fallecimiento generó conmoción y diversas versiones en redes sociales.



El cuerpo de la chica fuera encontrado tirado en una calle de la provincia de Veraguas. .

Moisés Tuñon Fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio de Veraguas, dijo que de acuerdo con los galenos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), la causa de muerte se asocia a una neumonía, acompañada de una falla multiorgánica.

Los peritos también determinaron que la víctima presentaba antecedentes toxicológicos, lo que podría haber influido en su condición de salud.

Las autoridades destacaron que no se encontraron golpes, traumas ni señales de violencia en el cuerpo de la joven, descartando la intervención de terceras personas o la comisión de un delito de naturaleza sexual.

El Ministerio Público explicó que la investigación se realizó bajo los protocolos internacionales sobre muertes violentas de mujeres, con perspectiva de género y enfoque de objetividad.

Además, se revisaron videos de cámaras de seguridad de comercios cercanos, donde se observa que la joven ingresó al lugar por sus propios medios, sin signos de violencia.

Según la información oficial, Jackelin había sido atendida en un hospital el pasado 2 de julio y salió caminando voluntariamente junto a un familiar dos días después. No se evidenció ningún malestar grave al momento del alta médica.

Finalmente, las autoridades enviaron sus condolencias a la familia y reiteraron su compromiso con la búsqueda de la verdad y el respeto a la dignidad humana.

La investigación permanece abierta, a la espera de los resultados toxicológicos finales.