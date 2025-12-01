Sucesos - 01/12/25 - 08:45 AM

Ni reyerta ni muerto en La Joya; los tongos aclaran información de redes

La Policía dijo que “no se ha registrado ningún enfrentamiento ni la pérdida de una vida humana” dentro del penal.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Policía Nacional desmintió una supuesta reyerta en el pabellón 4 de La Joya del Centro Penitenciario La Joya, como se indicó en varias cuentas de redes sociales.

En la información que circuló anoche se indicó que había un enfrentamiento fuerte entre los privados de libertad y hasta un muerto. Nada de eso es cierto, aseguró la institución.

En un comunicado, la Policía dijo que “no se ha registrado ningún enfrentamiento ni la pérdida de una vida humana” dentro del penal. Recalcaron que rechazan por completo esas publicaciones que solo buscan meter tensión y confusión en la gente.

La institución también reiteró que siguen trabajando de manera constante y responsable para cuidar tanto a los funcionarios como a los internos, manteniendo la paz y el orden dentro del centro penitenciario.

Además, pidieron a la población no dejarse llevar por cuentos malintencionados que circulan por redes, y más bien informarse por los canales oficiales, porque esos rumores lo único que hacen es romper la tranquilidad del país.

