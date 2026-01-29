Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

Panamá- Una adulta mayor de 57 años sufrió por más de un año las humillaciones y el hostigamiento que a diario le infringían sus dos nietos de 21 y 26 años.

Tras el inicio de una investigación por este hecho por parte de la Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, se ordenó la aprehensión de los dos indiciados.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), la fiscalía presentó los elementos de convicción que acreditaron la agresión verbal y palabras denigrantes con que era tratada la víctima.

En consecuencia, el juez de Garantías imputó al hombre de 21 y a la mujer de 26 años, cargos por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica.

Además, se ordenó la detención provisional de las dos personas ante el riesgo de atentar contra la víctima y su familia.