Sucesos - 29/1/26 - 10:35 AM

Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

Tras el inicio de una investigación por este hecho por parte de la Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, se ordenó la aprehensión de los dos indiciados.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Una adulta mayor de 57 años sufrió por más de un año las humillaciones y el hostigamiento que a diario le infringían sus dos nietos de 21 y 26 años.

Tras el inicio de una investigación por este hecho por parte de la Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, se ordenó la aprehensión de los dos indiciados.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), la fiscalía presentó los elementos de convicción que acreditaron la agresión verbal y palabras denigrantes con que era tratada la víctima.

En consecuencia, el juez de Garantías imputó al hombre de 21 y a la mujer de 26 años, cargos por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica.

Además, se ordenó la detención provisional de las dos personas ante el riesgo de atentar contra la víctima y su familia.

Te puede interesar

Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

 Enero 29, 2026
Amenazas y un puente deteriorado: La lucha de 60 familias por su vía de acceso

Amenazas y un puente deteriorado: La lucha de 60 familias por su vía de acceso

 Enero 29, 2026
Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

 Enero 29, 2026
Identificado: Detienen a implicado en violento asalto en El Empalme

Identificado: Detienen a implicado en violento asalto en El Empalme

 Enero 29, 2026
Balaceras mantienen en zozobra a los residentes de Pedregal

Balaceras mantienen en zozobra a los residentes de Pedregal

 Enero 29, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí