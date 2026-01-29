Identificado: Detienen a implicado en violento asalto en El Empalme

Panamá- Un hombre que, junto a un compinche, asaltó a los clientes y dependientes de un restaurante en Bocas del Toro, fue aprehendido este jueves mediante la Operación Huracán en El Empalme.

El violento asalto, perpetrado la madrugada del domingo por este dúo, quedó grabado en video gracias al sistema de vigilancia del local. Fue precisamente gracias a esas imágenes que la Policía Nacional logró identificar a los sospechosos, pese a que uno llevaba puesta una gorra y el otro un abrigo con capucha y mascarilla.

En las imágenes se aprecia cuando los delincuentes, arma de fuego en mano, ingresan al restaurante La Plaza, ubicado en el corregimiento El Empalme, distrito de Changuinola, amenazan a los clientes y dependientes para despojarlos de su dinero y objetos de valor.

Tras esta aprehensión, la policía y el Ministerio Público continúan las diligencias para dar con el paradero del otro involucrado, el cual, según confirmaron, ya fue plenamente identificado.