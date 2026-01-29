Balaceras mantienen en zozobra a los residentes de Pedregal

La delincuencia sigue golpeando con fuerza a Pedregal, uno de los corregimientos más afectados por la violencia en la ciudad de Panamá. Ni la presencia policial ha logrado contener la ola de balaceras que mantiene en zozobra a residentes honestos, mientras pandillas rivales se disputan el control del territorio a punta de disparos.

Lo más preocupante es que las víctimas de estos hechos violentos no siempre están vinculadas al mundo del crimen. Personas inocentes, ajenas a las actividades delictivas, han resultado heridas por balas perdidas al quedar atrapadas en medio de tiroteos que estallan sin previo aviso en calles, canchas deportivas y espacios comunitarios.

El representante del corregimiento, Luis Constante, lamentó la crítica situación que enfrenta Pedregal y otros sectores de la capital, aunque aseguró que no permanecerán de brazos cruzados ante esta realidad.

“Desgraciadamente, debido a la violencia, hay personas inocentes encamadas, en sillas de ruedas, con bastones o paralizadas, luego de ser sorprendidas por una bala perdida durante guerras entre bandas rivales”, expresó Constante.

Ante este panorama, las autoridades han reforzado acciones en coordinación con la Policía Nacional, especialmente durante actividades deportivas, donde con frecuencia se registran enfrentamientos armados.

Asimismo, se han impuesto controles más estrictos para prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, señaladas como uno de los principales detonantes de riñas que terminan en balaceras. Como parte de estas medidas, se estableció que las actividades deberán culminar a más tardar a las 5:00 de la tarde, con el objetivo de reducir los hechos violentos.