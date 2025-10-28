Niñas se ahogan en la comarca Ngäbe Buglé, una tragedia recurrente

Dos menores, de 8 y 5 años, fueron arrastradas la tarde de ayer por la crecida de una quebrada en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, comarca Ngäbe-Buglé.

Las niñas salieron de la escuela alrededor de las 4:00 p.m. con rumbo a su hogar, según indicaron los testigos.

Se conoció que, a pesar de las intensas lluvias y el aumento del caudal, cinco niños intentaron cruzar el río, pero la corriente los sorprendió. Dos no lograron salir.

Vecinos de la zona iniciaron de inmediato la búsqueda, logrando localizar el cuerpo de una de las menores.

Las autoridades continúan trabajando para encontrar a la otra niña.

Meses atrás, dos menores de 14 años también se ahogaron luego de ser arrastradas por una cabeza de agua en la comarca Ngäbe-Buglé.

Realidad dolorosa y recurrente

En la Comarca Ngäbe Buglé, en los últimos 25 años, aproximadamente 75 personas, entre estudiantes, jóvenes, educadores y moradores, han perdido la vida a causa de las crecidas de los ríos y quebradas, por la falta de puentes y vías de acceso, según el estudio “Educación Mortal: Crisis Sistemática”, presentado el pasado 22 de octubre por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

El informe detalla que el 60% de las víctimas son menores de entre 5 y 12 años, aunque hay casos documentados hasta los 17 años.

Entre las causas principales destacan la ausencia de puentes seguros, la dependencia de poleas improvisadas y el uso de puentes de bambú precarios.

Fudespa propone que tratar de disminuir estas tragedias en el área comarcal requeriría de una inversión de entre $42 y $63 millones, para la construcción de puentes seguros, el mantenimiento de caminos rurales y la mejora del transporte escolar en zonas de difícil acceso.