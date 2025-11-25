Ofrecen hasta $100 mil de recompensa por pandilleros
Panamá- Una lista con los rostros y nombres de 33 hombres vinculados con la comisión de delitos de pandillerismo y crimen organizado, por los cuales se ofrece recompensas de $100 mil (1), $75 mil (1), $30 mil(1), $20 mil (2), $10 mil (8), $5 mil (8) y hasta $2 mil (12), emitió la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Según confirmó la Policía Nacional, los sospechosos incluidos en este listado "forman parte de grupos delincuenciales responsables de enfrentamientos en las calles por el control territorial, relacionados con actividades de narcotráfico y microtráfico".
Entre los buscados por los cuales se ofrece mayor recompensa están: Carlos Alberto Aguilar Becerra ($100 mil) y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga ($75 mil), líderes de la organización criminal "Los HP". Además, también están Eduardo Félix Robinson ($30 mil), Aries Josué Quintero ($20 mil) y Jean Carlo Valderrama ($20 mil).
Otros que conforman esta lista y por los cuales se ofrece recompensa de $10 mil son: Jorge Antonio Guerrero, Yair Aldayr Restrepo Barrera, Manuel Toribio Carrillo Chavarría, Juan De La Cruz Lara, Juan Pablo Pérez Bernal, Aaron Moisés Heath, Nicasio Elías Biens Rodríguez y Abdiel Edgardo Stivenson Jaramillo.
Se ofrece recompensa de $5 mil por datos que permitan su captura de: Marcos Miguel Cáceres Barría, Vladimir Alexander Del Mar Richards, Bernardo Alvarado Gaona, Fabio Javier Enrique Díaz Bascombe, Jimmy Guillermo Williams Levexier, Edwin Enrique Quintana, Alberto José Ríos Rodríguez y Cirilo José Carrasco Vargas.
En tanto, se recompensará con $2 mil por: Arístides Rangel López, Celio Valdespino Rodríguez, Jeremías Amir Murillo Rodríguez, César Aaron De Gracia González, Alberto Luis Murillo González, Joseph Alberto Murillo González, Riquelme Javier De Gracia Urriola, Álvaro Luis Fuentes Lino, Kewell Antonio Flores Alvarado, José Antonio Duncan Carrasquilla, Cristian Abdiel Ruedo Córdoba y Luis Antonio Morales Chacón.
De los hombres enumerados en esta larga lista, la Policía Nacional informó que ya capturaron a dos de ellos. Se trata de Jimmy Guillermo Williams Levexier, quien fue ubicado y aprehendido por unidades del Servicio Policial Motorizado Lince durante un recorrido en el corregimiento de Pacora, y Jeremías Amir Murillo Rodríguez, ubicado en el corregimiento de Guna Nega.
Si usted tiene información que permita la captura de alguno de estos buscados denunciarlo de forma confidencial al 104 de la Policía Nacional o a los números telefónicos: 524-2514 0 511-9081