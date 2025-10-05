Olor a muerte los alertó: hallan cuerpo de una abuela en un baño

Una mujer de 63 años, identificada como Silvina Elena Córdoba Ramírez, fue encontrada sin vida en el baño de su residencia de El Progreso, Nueva Libia, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, San Miguelito.



El cuerpo descompuesto fue encontado aproximadamente a las 4:45 p.m., cuando los vecinos no pudieron ignorar más el fétido "olor a putrefacto" que emanaba de la vivienda y alertaron a la Policía.



Unidades policiales se desplazaron al lugar y, al ingresar, confirmaron la peor de las sospechas: el cadáver de la sexagenaria yacía en el baño en un avanzado estado de descomposición, una escena que llenó de horror a los presentes.

La fiscal de Circuito de la Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre no llegó al lugar sino hasta pasadas las 8:00 p.m. para ordenar el levantamiento del cadáver, un proceso que se extendió hasta bien entrada la noche, culminando cerca de las 9:24 p.m.

Se inician las investigaciones de este hecho.