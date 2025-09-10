Sucesos - 10/9/25 - 04:02 PM

Operación Eros: 26 aprehendidos en allanamientos simultáneos

Los allanamientos y registros en las viviendas fueron ejecutados por la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala con el apoyo de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) como parte de la Operación “Eros”.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un total de 26 personas fueron aprehendidas tras diligencias de allanamiento realizadas la madrugada de este miércoles en diversos puntos de la provincia de Colón y un punto en el distrito de Chitré, en Herrera. El objetivo era localizar a sujetos requeridos por distintos despachos judiciales para que respondieran por delitos cometidos.

En total, se efectuaron 30 diligencias de forma simultánea en los corregimientos de Cristóbal Este, Barrio Sur, Nuevo San Juan, Puerto Pilón, Cristóbal, Sabanitas, Buena Vista y Nueva Providencia, con el fin de sorprender a los vinculados.

Se informó que las 26 personas aprehendidas están vinculadas a delitos como estafas, violación, actos libidinosos, hurto, robo, violencia doméstica, violencia de género y daños a la propiedad.

Estas personas serán presentadas ante un Juez de Garantías en la provincia de Colón, quien legalizará la aprehensión, procederá a la formulación de imputación y aplicará medidas cautelares dependiendo de cada caso y los riesgos procesales.

Uno de los aprehendidos fue localizado en Chitré, provincia de Herrera.

