Operación Khaleesi: Aduanas y ZLC enfrentan el comercio ilícito

La Autoridad Nacional de Aduanas, en conjunto con la administración de la Zona Libre de Colón, lanzó la Operación Khaleesi, una acción conjunta destinada a combatir el comercio ilícito dentro de la zona franca ubicada en la provincia de Colón.

La operación fue encabezada por Soraya Valdivieso, directora nacional de Aduanas, e incluyó inspecciones oculares y registros en dos locales comerciales y bodegas, como parte de una estrategia para detectar irregularidades en el manejo de mercancías.

Durante las inspecciones, los funcionarios detectaron mercancía sin respaldo documental, posibles violaciones a derechos marcarios, y cigarrillos en estado de deterioro, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública.

Las mercancías que no contaban con la documentación requerida fueron retenidas por la administración de la Zona Libre y no podrán ser despachadas. En tanto, los cigarrillos decomisados serán enviados al Ministerio de Salud para su análisis y evaluación de riesgos sanitarios.

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, con la debida autorización de la administración regional de Aduanas de la Zona Norte, fue la encargada de verificar si existían o no infracciones al régimen aduanero vigente.

“La Operación Khaleesi envía un mensaje claro: Panamá no tolerará prácticas ilícitas que comprometan la integridad de su comercio internacional”, afirmó Soraya Valdivieso, directora nacional de Aduanas.

Asimismo, la funcionaria advirtió que este tipo de operativos se mantendrán activos y exhortó a las empresas establecidas en la Zona Libre a cumplir con las normas legales y aduaneras en el desarrollo de sus actividades comerciales.

