Operación "Límite": Desmantelan estructura pandilleril en Colón

Panamá- La operación “Límite”, que se llevó a cabo este martes en varias comunidades del corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón, dirigida a detener a varias personas presuntamente vinculadas a la pandilla “RG4L Niños de Libia”, también se extendió al interior del Centro Penitenciario Nueva Esperanza, ubicada en el área de Arco Iris, en las afueras de la ciudad de Colón.

Esta operación también incluyó una requisa en la cárcel pública de Colón, específicamente donde se encuentran detenidos miembros de esta organización, en busca de indicios relacionados con esta causa.

Además, se realizaron diligencias de allanamiento y registro en varias viviendas de las comunidades La Feria, Pueblo Nuevo, La Medalla Milagrosa y áreas aledañas, donde esta pandilla tiene el control territorial, de acuerdo con la investigación judicial y la inteligencia policial.

La investigación, que inició en 2024, destaca que este grupo pandilleril tiene afinidad con la organización criminal Real Gangster For Life (RG4L).

A esta pandilla se le atribuyen delitos graves como homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, delitos relacionados con drogas, privación de libertad y posesión ilícita de armas de fuego.

Mientras tanto, la Policía Nacional considera que la acción fue una ofensiva contra el crimen organizado destinada a desmantelar una estructura criminal de pandillas conformada por adultos y menores.

Esta semana, las 21 personas detenidas por orden de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Antipandillas) y ejecutada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, deberán enfrentar a un juez del Sistema Penal Acusatorio.

Hermógenes Arguelles, jefe de la Tercera Zona Policial en Colón, manifestó que la aprehensión de 21 personas en esta acción operativa incluye a 12 adultos y 5 adolescentes vinculados presuntamente a las organizaciones criminales de pandillas en esta provincia, así como la aprehensión de 3 personas por otros delitos y un extranjero indocumentado.