Operación Odiseo: 1,490 detenidos en 5 días

Panamá- Un total de 1,490 personas aprehendidas fue el resultado de la primera fase de la Operación Odiseo, desplegada por la Policía Nacional del 6 al 11 de enero a nivel nacional.

El operativo se concentró en puntos calientes de la provincia de Colón, así como también en San Miguelito, Pacora (ciudad capital) y otras áreas, donde los patrullajes y acciones preventivas se mantienen de forma permanente.

Entre los detenidos, figuran 8 ciudadanos con oficio de captura por el delito de homicidio, 4 por pandillerismo y 5 por tentativa de homicidio. Uno de los más buscados por tentativa de homicidio fue capturado en Pacora.

Los uniformados también ejecutaron 586 diligencias de allanamiento y registro, se implementaron puntos de control y casi 700,000 verificaciones ciudadanas.

Entre lo incautado durante los seis días de esta primera fase se contabilizó: 183 paquetes de drogas; 55 armas de fuego (40 pistolas, 5 revólveres, 2 fusiles, 2 rifles, 6 pellets) y 5,362 municiones; 8 vehículos con reporte de robo o hurto; y $14,467.15 en efectivo.

Jaime Fernández, director general de la Policía Nacional, detalló que la seguridad en las calles se reforzará con más cámaras conectadas al Centro de Operaciones Nacionales del Ministerio de Seguridad.

Aseguró que, en cuanto al tema de los menores de edad involucrados en delitos graves, se está conversando con los fiscales para ver cómo pueden tratar el problema de la mejor manera. "Estamos trabajando junto con el Ministerio Público para que los menores sean tratados como la ley lo exige", a la vez que apeló a que "cuando se den este tipo de casos, estos sean procesados tomando en cuenta el delito cometido".

La operación también se adelantó en los centros penitenciarios del país, donde se incautaron 14 armas de fuego, 371 equipos tecnológicos, 310 armas punzo cortantes y 56 paquetes de cigarrillos.

En el renglón del tránsito, se colocaron 8,795 boletas por infracciones, destacándose 994 por exceso de velocidad, 102 por embriaguez comprobada y 567 por luces no adecuadas. Además, se remolcaron 705 vehículos.

La segunda fase de la Operación Odiseo inicia este lunes 12 de enero y promete intensificar la presión. Se implementará el uso de drones y otras tecnologías para fortalecer las acciones operativas, con el firme objetivo de atacar la criminalidad y brindar mayor paz y seguridad a la ciudadanía.