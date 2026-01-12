¡Operación Odiseo continúa! Mil uniformados más van pa´la calle

La Policía Nacional lanzó la segunda fase de la Operación Odiseo.

A las calles del país se suman 500 unidades del SENAFRONT, otras 500 del SENAN y el SUME, uniéndose a los 17 mil policías que ya patrullan.

En esta etapa, además, entran en acción drones y tecnología avanzada. Herramientas que van a ayudar a vigilar mejor, a monitorear en tiempo real y a responder rápido ante cualquier amenaza, explicó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

La operación busca garantizar paz y tranquilidad, coordinando varias instituciones de manera inédita.



La Policía Nacional pide a la gente estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa.

Es un llamado a que todos colaboren para mantener un Panamá más seguro.