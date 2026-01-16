Operación Odiseo Fase 2 deja más de 500 aprehendidos en su cuarto día

La Policía Nacional de Panamá dio a conocer los resultados del cuarto día de la Operación Odiseo – Fase 2, un despliegue de seguridad ejecutado en todo el país para reforzar el orden público, combatir el crimen y garantizar la tranquilidad ciudadana.

Las cifras evidencian una intensa labor policial en las calles, combinando acciones preventivas, controles ciudadanos y operativos judiciales.

Más de 500 personas aprehendidas en todo el país

Durante la jornada, las autoridades lograron la aprehensión de 536 personas, producto de investigaciones en curso, patrullajes estratégicos y operativos coordinados.

A la par, se efectuaron 290 diligencias de allanamiento, fundamentales para el avance de procesos judiciales y la desarticulación de estructuras delictivas.

Órdenes judiciales, flagrancias y faltas administrativas

El informe oficial detalla que, como parte del operativo, se atendieron:

382 boletas de oficio

36 aprehensiones en flagrancia

93 faltas administrativas

24 casos de microtráfico

1 caso relacionado con narcotráfico

Estas acciones reflejan un abordaje integral del delito, desde infracciones administrativas hasta crímenes de mayor impacto.

Armas, municiones y droga fuera de circulación

La operación también permitió retirar de las calles artículos peligrosos que representan una amenaza para la seguridad pública:

26 armas decomisadas

442 municiones incautadas

3 paquetes de droga confiscados

Estos decomisos contribuyen a la reducción de la violencia y fortalecen la seguridad en las comunidades.

Prevención y acercamiento con la ciudadanía

Uno de los pilares de la Operación Odiseo Fase 2 es la prevención del delito. En este cuarto día se realizaron 189,864 verificaciones ciudadanas, reforzando la presencia policial y el contacto directo con la población.

Las autoridades destacan que este tipo de acciones disuade conductas delictivas y fortalece la confianza entre ciudadanos y estamentos de seguridad.

Seguridad como tarea conjunta

La Operación Odiseo Fase 2 involucra a diversas unidades de seguridad del Estado, bajo el lema “Dios y Patria”, con el objetivo de proteger a la población y mantener el orden público en todo el territorio nacional.