Operación Odiseo Fase 2 deja más de 500 aprehendidos en su cuarto día
La Policía Nacional informó que la Operación Odiseo Fase 2 dejó 536 aprehendidos, 290 allanamientos y decomisos de armas, municiones y drogas en su cuarto día de ejecución a nivel nacional.
La Policía Nacional de Panamá dio a conocer los resultados del cuarto día de la Operación Odiseo – Fase 2, un despliegue de seguridad ejecutado en todo el país para reforzar el orden público, combatir el crimen y garantizar la tranquilidad ciudadana.
Las cifras evidencian una intensa labor policial en las calles, combinando acciones preventivas, controles ciudadanos y operativos judiciales.
Más de 500 personas aprehendidas en todo el país
Durante la jornada, las autoridades lograron la aprehensión de 536 personas, producto de investigaciones en curso, patrullajes estratégicos y operativos coordinados.
A la par, se efectuaron 290 diligencias de allanamiento, fundamentales para el avance de procesos judiciales y la desarticulación de estructuras delictivas.
Órdenes judiciales, flagrancias y faltas administrativas
El informe oficial detalla que, como parte del operativo, se atendieron:
- 382 boletas de oficio
- 36 aprehensiones en flagrancia
- 93 faltas administrativas
- 24 casos de microtráfico
- 1 caso relacionado con narcotráfico
Estas acciones reflejan un abordaje integral del delito, desde infracciones administrativas hasta crímenes de mayor impacto.
Armas, municiones y droga fuera de circulación
La operación también permitió retirar de las calles artículos peligrosos que representan una amenaza para la seguridad pública:
- 26 armas decomisadas
- 442 municiones incautadas
- 3 paquetes de droga confiscados
Estos decomisos contribuyen a la reducción de la violencia y fortalecen la seguridad en las comunidades.
Prevención y acercamiento con la ciudadanía
Uno de los pilares de la Operación Odiseo Fase 2 es la prevención del delito. En este cuarto día se realizaron 189,864 verificaciones ciudadanas, reforzando la presencia policial y el contacto directo con la población.
Las autoridades destacan que este tipo de acciones disuade conductas delictivas y fortalece la confianza entre ciudadanos y estamentos de seguridad.
Seguridad como tarea conjunta
La Operación Odiseo Fase 2 involucra a diversas unidades de seguridad del Estado, bajo el lema “Dios y Patria”, con el objetivo de proteger a la población y mantener el orden público en todo el territorio nacional.