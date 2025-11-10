Operador de bote pesquero enfrentará audiencia tras muerte de menor

Panamá- La Personería de Santa Isabel (Colón) llevará ante un Juez de Garantías a dos hombres, aprehendidos por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Miramar, vinculados con un hecho ocurrido el 9 de noviembre en la Costa Arriba de Colón, donde naufragó una embarcación con 21 migrantes y falleció una niña.

Se espera que durante la audiencia de solicitudes múltiples se declare legal la aprehensión de los indiciados, se dé por presentada la imputación por homicidio culposo y se ordene una medida cautelar conforme con los hechos.

El domingo, el bote artesanal “OE” zarpó desde un muelle no autorizado en las costas de Santa Isabel con 18 adultos, todos de nacionalidad venezolana, y 3 menores de edad, que retornaban a su país.

Lamentablemente, el bote se hundió a mitad del camino. Aunque una lancha privada socorrió rápidamente a los náufragos y después recibieron el apoyo de unidades del Senan, una niña de 3 años de nacionalidad colombiana murió ahogada.

Las autoridades confirmaron que la embarcación no tenía permiso para zarpar y no estaba habilitada para transportar personas, ya que se dedicaba a la pesca. Además, tenía la patente vencida desde julio de 2024.

Por este caso, el operador del bote —un ciudadano de nacionalidad colombiana— y otro hombre fueron retenidos y enfrentarán un proceso judicial.