Sucesos - 10/11/25 - 04:04 PM

Operador de bote pesquero enfrentará audiencia tras muerte de menor

Se espera que durante la audiencia de solicitudes múltiples se declare legal la aprehensión de los indiciados, se dé por presentada la imputación por homicidio culposo y se ordene una medida cautelar conforme con los hechos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La Personería de Santa Isabel (Colón) llevará ante un Juez de Garantías a dos hombres, aprehendidos por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Miramar, vinculados con un hecho ocurrido el 9 de noviembre en la Costa Arriba de Colón, donde naufragó una embarcación con 21 migrantes y falleció una niña.

Se espera que durante la audiencia de solicitudes múltiples se declare legal la aprehensión de los indiciados, se dé por presentada la imputación por homicidio culposo y se ordene una medida cautelar conforme con los hechos.

El domingo, el bote artesanal “OE” zarpó desde un muelle no autorizado en las costas de Santa Isabel con 18 adultos, todos de nacionalidad venezolana, y 3 menores de edad, que retornaban a su país.

Lamentablemente, el bote se hundió a mitad del camino. Aunque una lancha privada socorrió rápidamente a los náufragos y después recibieron el apoyo de unidades del Senan, una niña de 3 años de nacionalidad colombiana murió ahogada.

Las autoridades confirmaron que la embarcación no tenía permiso para zarpar y no estaba habilitada para transportar personas, ya que se dedicaba a la pesca. Además, tenía la patente vencida desde julio de 2024.

Por este caso, el operador del bote —un ciudadano de nacionalidad colombiana— y otro hombre fueron retenidos y enfrentarán un proceso judicial.

Te puede interesar

Beteta pide cuidar la seguridad al usar apps de ligue

Beteta pide cuidar la seguridad al usar apps de ligue

 Noviembre 10, 2025
¡Desapareció y nadie dice nada! Familia busca a Daniel Barrios

¡Desapareció y nadie dice nada! Familia busca a Daniel Barrios

 Noviembre 10, 2025
Operador de bote pesquero enfrentará audiencia tras muerte de menor

Operador de bote pesquero enfrentará audiencia tras muerte de menor

 Noviembre 10, 2025
Recuperan cadáver de desaparecido en lago Bayano

Recuperan cadáver de desaparecido en lago Bayano

 Noviembre 10, 2025
Para la 'chirola' tras escapar durante audiencia para cambio de cautelar

Para la 'chirola' tras escapar durante audiencia para cambio de cautelar

 Noviembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí