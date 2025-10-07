Sucesos - 07/10/25 - 09:54 AM

Operativo antidrogas en puerto del Pacífico: Frenan 42 paquetes

La incautación se realizó dentro de un contenedor con trazabilidad proveniente de Chile, y destino final Australia.

 

Por: Redacción / Web -


La Dirección Nacional de Inteligencia Policial logró la incautación  42 paquetes con  presunta sustancia ilícita en un puerto del Pacífico.

La incautación se realizó dentro de un contenedor con trazabilidad proveniente de Chile, y destino final  Australia.

Continúan con las investigaciones para determinar la naturaleza y origen de los cargos en este operativo, reforzando la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito en la región.
 

