Operativo antidrogas en puerto del Pacífico: Frenan 42 paquetes



La Dirección Nacional de Inteligencia Policial logró la incautación 42 paquetes con presunta sustancia ilícita en un puerto del Pacífico.

La incautación se realizó dentro de un contenedor con trazabilidad proveniente de Chile, y destino final Australia.

Continúan con las investigaciones para determinar la naturaleza y origen de los cargos en este operativo, reforzando la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito en la región.

