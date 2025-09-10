Sucesos - 10/9/25 - 12:00 AM

Ordenan detención a hombre por quebrantar orden de alejamiento

Por: Redacción / Crítica -

A un hombre de 42 años se le aplicó la medida cautelar de detención provisional, por los delitos de violencia doméstica y quebrantamiento de medidas de protección, en perjuicio de sus dos hermanas, de 28 y 32 años.

El incidente se registró el 24 de agosto de 2025, en el distrito de Antón (Coclé), cuando el imputado llegó a la residencia donde viven sus hermanas bajo los efectos del alcohol, y agredió a una de ellas con un arma blanca (cuchillo) y golpeó a la otra.

