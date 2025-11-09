¡Otra vez, Pedregal! Hallan cuerpo calcinadao en auto en llamas
Todo apunta a que el incendio fue más que un accidente: un mensaje de fuego, una ejecución disfrazada de accidente.
En Pedregal la violencia volvió a cubrir sus calles. En un sector conocido como Loma de Sapo, un auto, marca Toyota Corolla en llamas presagió lo que algunos residente temían: dentro fue hallado un cuerpo.
Las autoridades mantienen las investigaciones, mientras la comunidad de Pedregal vuelve a dormir con miedo, sabiendo que la guerra entre bandas no da tregua ni perdón.
Pero la cosa se puso más espesa cuando los agentes revisaron la matrícula: el carro pertenecía a una mujer de 36 años, residente entre Don Bosco y Pacora.
El supuesto fallecido tenía un prontuario.
Fuentes cercanas al caso aseguran que el hombre estaba vinculado a la organización criminal “Mafia Filipina”, una banda conocida por su violencia y ajustes de cuentas.