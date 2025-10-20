Padre muere tras salvar a sus hijos del oleaje

Panamá- El amor y sacrificio de un padre quedó en evidencia la tarde del domingo en el distrito de San Carlos, cuando Rolando Medina (29 años) se lanzó a las aguas de playa Panamá para rescatar a sus dos hijos, que habían sido arrastrados por el intenso oleaje.

Medina logró sacar con vida a sus dos hijos, aunque el cansancio y la resaca terminaron por vencer al hombre antes de que pudiera retornar a la orilla.

Otros bañistas que se encontraban en esta playa acudieron a socorrer al hombre y brindarle primeros auxilios, para luego evacuarlo hacia la policlínica “Dr. Juan Vega Méndez” de la Caja de Seguro Social en el distrito de San Carlos.

A su llegada al centro médico, los galenos diagnosticaron que Rolando Medina no presentaba signos vitales.

Este año se han registrado tres muertes por inmersión en el distrito de San Carlos y una en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.