Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, un aumento de 2%, y golpeó a jóvenes

Las estadísticas preliminares del Ministerio Público revelan un repunte de la violencia letal en Panamá, con predominio del uso de armas de fuego y un fuerte impacto en hombres jóvenes.

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá cerró el año 2025 con un total de 593 homicidios, lo que representa un incremento del 2 % en comparación con 2024, según estadísticas preliminares del Ministerio Público, reveladas este 15 de enero. El repunte de la violencia letal mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía, especialmente en las zonas urbanas de mayor densidad poblacional.

Los datos oficiales indican que la violencia homicida se concentró principalmente en la provincia de Panamá y en el distrito de San Miguelito, áreas que registraron la mayor cantidad de crímenes durante el año.

El informe detalla que el 87 % de los homicidios fue cometido con armas de fuego, consolidando este tipo de arma como el principal medio utilizado en hechos de sangre. Además, las principales víctimas fueron jóvenes entre 18 y 34 años, un segmento de la población particularmente expuesto a la violencia criminal.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Panamá encabezó la lista con 357 homicidios, de los cuales 100 ocurrieron en San Miguelito. Le siguieron la provincia de Colón con 121 casos y Panamá Oeste con 56 homicidios, lo que confirma un patrón de violencia concentrado en áreas clave del país.

Del total de víctimas registradas en 2025, 555 fueron hombres y 36 mujeres, evidenciando que la violencia letal afecta de manera desproporcionada a la población masculina.

Uno de los datos más preocupantes es que la provincia de Panamá presentó el mayor aumento absoluto de homicidios, al pasar de 215 casos en 2024 a 257 en 2025, lo que representa un incremento del 20 %. Esta tendencia refuerza las advertencias sobre el avance de la criminalidad en la principal región económica y poblacional del país.

