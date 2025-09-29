Panamá decomisa más de una tonelada de droga en contenedores



Panamá decomisó más de una tonelada de droga en contenedores, uno de ellos procedente de Ecuador, informaron este lunes las autoridades.

La mayor incautación, de 905 paquetes de sustancia ilícita, fue hallada en un contenedor proveniente de Ecuador, según el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). El decomiso se realizó en un buque en tránsito ubicado en el fondeadero de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá.

Otros 168 fardos de droga fueron detectados en otra terminal portuaria de la misma región, agregó el Senan. Aunque no se precisó el tipo de droga, los paquetes suelen contener cocaína, la más traficada por los puertos del país.

El reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) confirma que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, que utiliza los contenedores para enviar drogas hacia Europa y EE.UU..

“Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con aduanas, migración y Policía Nacional y frenar el gran flujo de droga”, afirmó el presidente José Raúl Mulino el pasado 26 de agosto.

Según la OMA, solo en 2024 se detectaron 29.507 kilos de droga en los cinco principales puertos panameños: Manzanillo, Rodman, Colón, Cristóbal y Balboa, todos situados cerca del Canal y operados por compañías de EE.UU., Singapur, Taiwán y Hong Kong.

El estudio revela que el 30 % de la cocaína detectada en contenedores tenía como puerto de carga declarado Ecuador, en base a un análisis de más de 2.600 incautaciones mundiales entre 2023 y 2024.

Panamá, país de tránsito de drogas provenientes de Suramérica hacia EE.UU. y Europa, decomisó cerca de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, según cifras oficiales.