Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Por: Eric Montenegro / CRÍTICA -

Hoy se realizarán las honras fúnebres de Maritza Tejeira H., quien fue encontrada sin vida el pasado 13 de noviembre, a orillas de una vía interna del corregimiento de San Carlos cabecera, en la provincia de Panamá Oeste.

Por este caso las autoridades no han confirmado la aprehensión de ninguna persona, aunque se mantienen abiertas las investigaciones.

La última información que manejan los familiares de la ahora occisa es que había salido del poblado de El Naranjal, corregimiento de El Espino, a realizar diligencias personales.

Las honras fúnebres de Maritza Tejeira, quien tenía 41 años al momento de su muerte, se realizarán en la Casa Cultural de El Copecito, distrito de San Carlos.

Por parte del Ministerio Público se está a la espera del informe que debe rendir el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) sobre la causa de la muerte.

Durante este año, tres mujeres han sido asesinadas y se han registrado cinco tentativas de homicidio, según las estadísticas del MP.

