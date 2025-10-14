Peatón fallece tras ser aplastado por autobús en Calidonia

Panamá - Las calles de la ciudad capital se tiñeron de sangre nuevamente alrededor del mediodía de este martes, luego de que una señora murió tras ser atropellada por un bus tipo 'Diablo Verde' en la curva de la vía que conduce al Mercadito de Calidonia.

Lamentablemente, la víctima falleció de forma instantánea, ya que su cuerpo quedó bajo las ruedas delanteras del colectivo.

Se presume que la dama intentó cruzar por un punto ciego frente al autobús y el conductor no logró verla a tiempo. Entre gritos y lamentos, los curiosos comenzaron a agolparse alrededor de la escena del accidente mientras comentaban lo sucedido.

Unidades ciclistas y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron para custodiar el lugar y redirigir el tránsito, mientras los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) evaluaban al hombre, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.